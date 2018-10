Fußball-Verbandsliga Süd wieder in der Erfolgsspur

Süd wieder in der Erfolgsspur

Roland Flad

Gut erholt nach der 1:4-Pleite daheim gegen Sindelfingen zeigte sich der SSV Ehingen am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga in Neckarrems. Beim dortigen VfB siegten die Kirchbierlinger unterm Strich verdient mit 3:2.

Neckerrams scheint ein gutes Pflaster zu sein für den SSV Ehingen-Süd. Nach dem 2:0-Erfolg in der vergangenen Saison entführte die Mannschaft von Trainer Michael Bochtler auch im laufenden Wettbewerb drei Zähler in die Pfarrei. Bis der 3:2 (2:0)-Erfolg jedoch unter Dach und Fach war, mussten die Gäste in der zweiten Halbzeit bange Minuten überstehen. Der SSV führte schon 3:0 durch die Tore von Telalovic, Sapina und Laur und ließ es danach gemächlicher angehen, nach dem Motto „das langt schon“. Aber die Elf von Trainer Markus Koch steckte nicht auf und suchte iohre Chancen. „Da ging die Abwehrschlacht richtig los“, sagte Bochtler, „wir sind teilweise geschwommen.“

Angetrieben von Lars Ruckh startete Neckarrems die Aufholjagd. Es folgten Ecken, Freistöße; Süd sah sich in die Defensive gedrängt. Einen Freistoß von halbrechts köpfte VfB-Kapitän Micha-Colin Läubin zum 1:3 ein (75.). Dann hatte Süd Glück, als ein Tor als Abseitstreffer gewertet wurde. Mit einem satten Linksschuss gelang Ruckh noch der 2:3-Anschlusstreffer, aber da lief am Hummelberg bereits die 90. Minute. „Der Sieg ist vielleicht etwas dreckig, aber nicht unverdient“, sagte Bochtler. Seine Mannschaft habe die starke Drangphase des Gegners überstanden.

Darüber hinaus haben die Kirchbierlinger freilich in der ersten Halbzeit und anfangs des zweiten Durchgangs den Grundstein für ihren nunmehr zweiten Auswärtssieg gelegt. Semir Telalovic fand aus 16 Metern den Weg ins lange Eck zur 1:0-Führung (33.); Filip Sapina erhöhte noch vor der Pause mit einem schönen 20-Meter-Scjhuss. In beiden Fällen hatte Timo Kästle assissitiert und hervorragende Vorarbeit geleistet. Außerdem hätten die Gäste noch einen Foulelfmeter bekommen können. Aaron Akhabue wurde klar getroffen. Und kurz nach der Pause sorgte Jan-Luca Daur für die 3:0-Führung; per Direktabnahme zirkelte er die Kugel nach einem Telalovic-Freistoß ins VfB-Gehäuse. „Ein feines Füßchen“, lobte Bochtler die Aktion des Neuzugangs (52.). Zuvor hatte Sapina zwei gute Chancen (48., 49.).

Im Gegensatz zum vergangenen Heimspiel gegen den VfL Sindelfingen, bei dem Ehingen-Süd komplett von der Rolle gewesen ist, wussten sich Bochtlers Mannen am Neckar zu steigern. „Wir sind von der Organisation viel besser gestanden“, erläuterte der SSV-Trainer. Mit der 5-4-1-Formation hat sich Ehingen-Süd wesentlich wohler und vor allem sicherer gefühlt. Aber auch spielerisch überzeugte Süd im ersten Durchgang. „Da waren wir die gefährlichere Mannschaft“,. sagte Bochtler. Nächsten Samstag kommt Neuling Breuningsweiler (15.30).