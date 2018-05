Fußball-Verbandsliga Süd setzt auf Bewährtes

Kirchbierlingen / Helen Weible

Der SSV Ehingen-Süd lehrt die gegnerischen Teams allmählich das Fürchten. Naja, nicht ganz Fürchten, aber zum Verzweifeln bringen die Kirchbierlinger in der Fußball-Verbandsliga mittlerweile einige Teams. Warum? Als viertbestes Rückrundenteam hat sich die Aufsteiger-Elf von der Pfarrei in diesen Wochen immer mehr stabilisiert, lässt den Gegner kommen, um dann blitzschnell umzuschalten und zuzuschlagen. „Wir sind den Gegnern unangenehm“, stellt auch Süd-Trainer Michael Bochtler fest. Präsent und giftig, so wünscht es sich jeder Coach. Darum sei er gut beraten, „so weiterzumachen wie bisher“. Und da komme es gar nicht drauf an, wer einem gegenüber stehe. Gastgeber heute, 14 Uhr, ist Schlusslicht Schwäbisch Hall im Optima Sportpark, ein Fan-Bus des SSV fährt 10.30 Uhr am Sportheim ab.

Nach dem Albstadt-Heimspiel, das Ehingen-Süd mit einem Tor in der 75. Minute entschied, geht es nunmehr zu einem Gegner, für den die Saison längst gelaufen ist. Die Sportfreunde Schwäbisch Hall kennen nichts anderes als unten im Tabellenkeller zu stehen, und sich stets neu motivieren zu müssen. Seit vergangenem Wochenende steht der Abstieg rechnerisch felsenfest. Die letzten Ergebnisse waren eigentlich ganz ordentlich, 1:1 in Essingen, 1:2 gegen Gmünd, 1:2 bei Calcio. Das Team von Petar Kosturkov zeigt, dass es weiter dranbleibt, kämpft, weiter versucht, den Gegnern ihre Mittel zu nehmen. Vielleicht werden sie sich am SSV die Zähne ausbeißen – aber sie haben es versucht! „Wir machen es am Samstag wieder so und wollen drei Punkte mitnehmen, egal, wie die Tabellensituation aussieht, egal, wer der Gegner ist“, sagt Bochtler, der die komfortable

Situation hat, über einen kompletten Kader verfügen zu können. Lediglich Philipp Schlecker musste das Abschlusstraining am Donnerstag „zur Sicherheit“ abbrechen. Und natürlich ausgenommen sind hier die Langzeitverletzten Daniel Weber (Achillessehnenriss), Jonas Guggenmoser und Michael Turkalj (beide Kreuzbandriss). Kapitän Turkalj hatte übrigens beim 2:0-Hinspielsieg gegen Hall für die beiden Tore gesorgt. Ein lange ausgeglichenes Spiel hatte Süd letztlich entschieden. Eine Woche zuvor hatte Süd in Albstadt eine Durststrecke beendet.

„Zwei gleichwertige Mannschaften“, wie sich Bochtler an das erste Aufeinandertreffen mit Hall erinnert, standen sich Anfang November gegenüber. Inwiefern jetzt von Gleichwertigkeit gesprochen werden kann – die Mannschaften werden es zeigen.