Verbandsliga/Landesliga Süd seit zwei Spielen ohne Torerfolg

dsc/rf

Mit zehn Minuten Verspätung pfiff Fußball-Schiedsrichter Marc List die Partie in der Fußball-Verbandsliga in Tübingen an. Der Grund: Ehingens Torhüter Benjamin Gralla stand kurz vor Anpfiff auf einmal mit rotem Trikot auf dem Platz – was eher ungünstig war, da auch die TSG-Feldspieler mit roten Oberteilen spielten und die Verwechslungsgefahr sonst doch arg groß gewesen wäre. Also ging´s für Gralla auf dem direkten Weg zurück in die Kabine, während sich die anderen 21 Spieler auf dem Platz warmhielten. Einige Minuten später kam Gralla dann in neuem Trikot zurück – dieses Mal in orange, sodass es um 15.11 Uhr dann auch losgehen konnte. Ehingens Coach Michael Bochtler wies die Schuld für die Verzögerung aber von sich und seinem Keeper: „Der Schiri hat das rote Trikot unseres Torwarts kurz vor Anpfiff in der Kabine genehmigt, da hatte er wohl einen Blackout.“

Fest steht, dass Süd seit zwei Spielen ohne Torerfolg ist. Das kann der Tabellenvorletzte nächsten Samstag gegen Ilshofen nachholen. Beide Teams absolvieren am 1. Mai ein Nachholspiel: Ehingen-Süd gegen Essingen und Ilshofen gegen Pfullingen.

Ansonsten war am Samstag das 1:1-Remis das bevorzugte Resultat. Allein vier Spiele endeten mit diesem Ergebnis.

Tor-Flaute herrschte auch bei der TSG Ehingen in der Landesliga; der Aufsteiger tritt weiter auf der Stelle. Trainer Roland Schlecker sprach nach der 0:3-Niederlage in Weiler von einem Pflichtsieg, wenn nächsten Samstag der SV Kehlen kommt. „Da müssen wir gewinnen“, betonte Schlecker.

Das sagte sich anscheinend auch der VfB Friedrichshafen. Die Häfler machten im Derby gegen Eschach reiche Beute und schossen den Nachbarn mit 8:0 vom Platz. Schon zur Pause hatte der VfB das halbe Dutzend voll gemacht.