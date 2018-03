Fußball Ehingen Süd nur mit Nullnummer

Ehingen / Von Roland Flad

Verbandsligist SSV Ehingen-Süd kommt gegen den VfB Neckarrems nicht über torloses Remis hinaus. Die Kirchbierlinger stehen nun auf Platz 15.

Der SSV Ehingen-Süd konnte in der Verbandsliga Württemberg nicht mit einem Erfolgserlebnis ins Spieljahr 2018 starten. Die Mannschaft von Trainer Michael Bochtler kam gegen den spielstarken VfB Neckarrems nicht über ein 0:0 hinaus und bleibt somit im Tabellenkeller stecken. Die Kirchbierlinger tauschten die Plätze mit der TSG Öhringen, die mit einem 3:2-Sieg beim VfL Pfullingen überraschte.

Ehingen-Süd konnte im ersten Verbandsliga-Spiel des Jahres nicht an die gute Form der durchaus überzeugenden Vorbereitungsphase anknüpfen. Gegen den Tabellenneunten VfB Neckarrems mussten sich die Kirchbierlinger auf dem Ehinger Kunstrasenplatz am Wenzelstein mit einem torlosen Unentschieden begnügen. Zu wenig, um sich mit einem ersten positiven Schritt anzuschicken, weiter aus dem Tabellenkeller rauszukommen.

In der Begegnung vor etwa 150 Zuschauern ergriffen die Gäste erstaunlich ballsicher und spielgewandt die Initiative und hatten deutlich mehr vom Spiel. „Wir sind überhaupt nicht gut ins Spiel gekommen”, sagte SSV-Trainer Michael Bochtler. Neckarrems lief den Gastgeber früh an und machte Tempo. „Wir konnten von hinten raus nicht viele Impulse setzen”, sagte Bochtler. Der VfB war dem SSV technisch und spielerisch überlegen; den Kirchbierlingern gelang es nicht, Druck auf die technisch versierten Neckarremser auszuüben, geschweige denn, klare Torchancen herauszuarbeiten.

Sapina mit bester Chance

Die beste Möglichkeit für den Gastgeber hatte noch Filip

Sapina, der nach gut einer Stunde für Daniel Maier eingewechselt wurde. „Das hätte das 1:0 sein können”, sagte Bochtler. Andererseits konnte er sich bei seinem Torhüter Benjamin Gralla bedanken, der zwei gute Chancen der Gäste zunichte machte und den Punkt für Ehingen-Süd festhielt. Gralla war noch bester Mann auf dem Platz. Die Viererkette ist zwar auch ordentlich gestanden, aber im Spiel nach vorne tat sich beim SSV einfach zu wenig.

Am Schluss wollte Bochtler kein zu hohes Risiko eingehen, nach dem Motto, ein Punkt ist besser als gar nichts: „Wir sind defensiv geblieben und können mit dem 0:0 leben.” Jetzt dürfe der SSV nicht die Nerven verlieren und den Abstand nach oben nicht zu groß werden lassen. Das gilt schon am nächsten Samstag, wenn Ehingen-Süd zur TSG

Tübingen muss. Der Tabellenfünfte und Mitaufsteiger gewann in Essingen 1:0.

Ehingen-Süd: Gralla, Deiss, Guggenmoser, Kästle, Hess, Schleker, Schick, Turkalj, Maier (65. Sapina), Haas (65. Sutalo), Pöschl (77. Kollmann).