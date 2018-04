Fußball-Verbandsliga Süd muss zu geschlossener Teamformation zurückkehren

Ehingen / Roland Flad

Hinspielscharte auswetzen: Ehingen-Süd trifft am Samstag auf den VfL Sindelfingen. Anpfiff in Kirchbierlingen ist um 15.30 Uhr.

Der Kampf um den Liga-Verbleib geht am Samstag für den SSV Ehingen-Süd mit der Partie gegen den VfL Sindelfingen in die nächste Runde. Die Bochtler-Elf bekommt es ab 15.30 Uhr mit dem Tabellenzehnten VfL Sindelfingen zu tun, der nur drei Punkte mehr auf dem Konto hat als seine Mannschaft. In der Vorrunde unterlag Ehingen-Süd in Sindelfingen mit 2:5.

An jenem 9. Spieltag machten die Kirchbierlinger ähnliche Fehler wie zuletzt bei der 0:6-Niederlage beim Spitzenreiter Dorfmerkingen. „Das müssen wir besser machen”, sagte Michael Bochtler, „jeder Spieler weiß, um was geht“. Vor allem muss Ehingen-Süd zu seiner mannschaftlichen Geschlossenheit und Kompaktheit zurückkehren und vom Anpfiff an so auftreten, wie dies gegen Ilshofen der Fall gewesen ist. Dazu gehört auch, dass jeder für den anderen da ist und einspringt, wenn es mal klemmt oder Gefahr im Verzug ist. „Wir müssen als Mannschaft einig sein und auch die Abstimmung muss wieder besser funktionieren“, erwartet Bochtler von seinen Mannen. Ferner gilt es, ein frühes Gegentor zu vermeiden.

Niederlage aufgearbeitet

Beim Montagstraining haben er und sein Co-Trainer Uli Hymer die Schwerpunkte auf Regeneration gelegt und darüber hinaus viele Einzelgespräche mit den Spielern geführt. Dies habe allen gut getan, man habe die Niederlage aufgearbeitet. Das habe man beim Training am Dienstag gemerkt, wie Bochtler ergänzte, die Frische sei wieder da gewesen. Blieb noch das Abschlusstraining am Donnerstag abzuwarten.

Gegen Sindelfingen muss Bochtler heute ohne Fabian Sameisla (rot-gesperrt) und Danjel Sutalo (privat verhindert) auskommen. Fraglich bleibt der Auftritt von Timo Kästle, der im Training einen Ball aufs Auge bekommen hat. Bochtler will bis Samstag abwarten.

Die heutigen Gäste ließen zuletzt mit dem 4:1-Sieg gegen Essingen aufhorchen; der TSV Essingen ist übrigens am 1. Mai zum Nachholspiel in der Pfarrei zu Gast. Die Sindelfinger haben sich personell wieder gefestigt. In der Winterpause hat es in der Mannschaft von Trainer Maik Schütt diverse Veränderungen gegeben. Max Hasenstab (USA) und Noah Lulic (A-Junioren SGV Freiberg) kamen zum VfL. Den Verein verließen Max Maier (TSV Ofterdingen), Kevin Müller (SKV Rutesheim), Flamur Gervalla (SpVgg Ludwigsburg) und Samuel Boneberger (FV Ravensburg).

Und was macht die Kirchbierlinger Konkurrenz? Öhringen erwartet Neckarrems, Pfullingen trifft auf Schwäbisch Hall, Rutesheim muss nach Hollenbach und Calcio spielt in Essingen. Die Top-Partie des 24. Spieltages bestreiten der Tabellenvierte TSG Tübingen und Liga-Anführer SF Dorfmerkingen.

Kader des SSV: Gralla, Hess, Kästle, Deiss, Guggenmoser, Sapina, Pöschl, Schleker, Maier, Schick, Haas, Barwan, Gnandt, Kollmann, Akhabue, Heiland.