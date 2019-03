Die Verbandsliga-Fußballer des SSV Ehingen-Süd – zuletzt mit 5:0 sehr erfolgreich – möchten am heutigen Samstag auswärts in Essingen nachlegen und weiter an ihrem Spiel feilen. Trainer Michael Bochtler haben zwar die Vorstellungen beim Rest-

Rückrunden-Auftakt in Tübingen und auch zuvor bei der Generalprobe gegen Berg gut gefallen. Aber dennoch ist nicht alles Gold, was glänzt, zumindest aus der kritischen Sicht des Kommandogebers. In der ersten Halbzeit gegen Tübingen habe man sich zu leicht unter Druck setzen lassen. „Was das Defensivverhalten angeht, gibt es nichts auszusetzen, aber in Sachen Spieleröffnung und Ballbesitz ist noch Luft nach oben“, sagt der Kirchbierlinger Trainerfuchs.

Er habe in dieser Woche gute Eindrücke beim Training gewonnen und geht davon aus, dass sein Team „beim Tabellennachbar auch zeigt, was es kann“. Essingen ist Fünfter mit nur einem Punkt mehr als der SSV Süd. Mit einem Sieg könnte sich die Bochtler-Elf weiter noch oben schieben. Zuzutrauen ist es den Fußballern um Kapitän Jan Deiss allemal. „Wir brauchen die Ruhe am Ball, müssen dem Druck Stand halten und dann von hinten raus gut spielen“, erklärt Bochtler die Strategie gegen einen altbekannten Gegner.

Gallego angeschlagen

Essingen sei mit Regionalliga und Drittliga erfahrenen Akteuren klasse ausgestattet. Unter Coach Beniamino Molinari hätte sich eine funktionierende Einheit formiert. Aufzupassen gilt es auf

Stani Bergheim, genauso wie den routinierten Fabian Weiß. Sicherheit in der Hintermannschaft gibt den Essingern auch Niklas Weißenberger. Bochtler zählt in dieser Reihe auch Marc Gallego auf, der dem TSV-Spiel normalerweise seinen Stempel aufdrückt. Doch dieser quält sich angeblich schon die ganze Vorbereitung mit einer hartnäckigen Erkältung herum und wurde im letzten Spiel erst für die letzten 20 Minuten eingewechselt. Zudem fehlt Johannes Eckl mit einem Achillessehnenriss.

Nicht nur die Kirchbierlinger, auch die Essinger wussten vor Wochenfrist mit einem 3:0 (0:0)-Erfolg über den FC Wangen zu überzeugen. Die Pfarrei-Kicker, die eventuell ohne Max Vöhringer auskommen müssen, spielen am Schönbrunn-Stadion auf Rasen. Vöhringer war diese Woche erkrankt, probierte es am Dienstag mit Trainieren, fiel aber dann bei der Donnerstagseinheit wieder aus. Dementsprechend wird Bochtler seine Startformation im Vergleich zum Tübingen-Spiel nochmals umstellen. „Ich habe zwei Varianten im Kopf“, sagt er. Zudem klage Jan-Luca Daur über Schmerzen an der Schulter. Hier müsse man sehen, wie belastbar er im Zweikampf sein wird.