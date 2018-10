Fußball-Verbandsliga Süd komplett von der Rolle

Roland Flad

Seine zweite Heimniederlage hat der SSV Ehingen-Süd in der Fußball-Verbandsliga kassiert. Nach dem 1:2 gegen Essingen am 3. Spieltag gab es am Samstag vor 250 Zuschauern eine deftige 1:4-Abreibung gegen einen starken VfL Sindelfingen. Wie SSV-Trainer Michael Bochtler unumwunden einräumte, ist seine Taktik nicht aufgegangen. Außerdem kann Süd seine Ausfälle nicht mehr verkraften.

Erfolgreich revanchiert hat sich der VfL Sindelfingen für die 1:6-Niederlage in Kirchbierlingen in der vergangenen Saison. „Wir wollten unsere Konter-Taktik auf den Platz bringen“, sagte VfL-Trainer Mike Schütt. Das ist dem VfL gelungen. Schütts Elf hat nicht nur die Räume gut zu gemacht, sondern mit vertikalem Spiel auch für viel Gefahr gesorgt. Darüber hinaus bewiesen die Gäste Moral, als sie nach dem 1:1-Ausgleich durch Danjel Sutalo (27.) durch Oliver Glotzmann zum 2:1 nachlegten (30.), wenngleich aus stark abseitsverdächtiger Position.

Längst verdient, wie der erste Auswärtssieg überhaupt, war die Führung durch Armin Zukic, der den Ball bei einem 20-Meter-Freistoß unhaltbar für Benjamin Gralla in den oberen Winkel zirkelte (23.). Schon zuvor ließ Glotzmann eine „Hundertprozentige“ frei vor dem Tor aus (12.). Vor allem das Duo Glotzmann und Zukic sowie Florian Feigl und der schnelle Rechtsaußen Alex Aleman-Solis beschäftigten die Einheimischen pausenlos. Glück für den Gastgeber: Daniel Kniesel traf in der 33. Minute den Querbalken.

Ehingen-Süd konnte nicht wie gewohnt sein schnelles Konterspiel aufziehen; es gab kaum nennenswerte Ballgewinne; in der Vorwärtsbewegung dauerte alles viel zu lange. Von organisiertem Herausschieben keine Spur. „Wir wollten hoch stehen und den Gegner zu Fehlern zwingen, aber das hat nicht funktioniert“, sagte Bochtler. Die Spieler hätten die Positionen nicht eingenommen, wie wir es uns vorgenommen hatten, ergänzte er. „Mein taktisches Konzept ist nicht aufgegangen“, räumte Bochtler nach der Begegnung unumwunden ein.

Mit seinem zweiten, genial herausgespielten Treffer zur 3:1-Führung sorgte Glotzmann für die Vorentscheidung in der Pfarrei (56.). Davon erholte sich Ehingen-Süd nicht mehr. Mit einem perfekt vorgetragenen Konter über Feigl und Ivo Coric vollendete Pablo Rafael Perez zum 4:1 für Sindelfingen (85.).

Ohne Glück blieben Hannes Pöschl (43.) und Filip Sapina (60.) mit ihren Aktionen vor dem VfL-Tor. SSV-Torhüter Gralla war es zu verdanken, dass das Ergebnis nicht noch höher ausgefallen ist.

Ehingen-Süd ist in der Verbandsliga-Tabelle auf Platz acht abgerutscht. Am nächsten Samstag muss der SSV beim punktgleichen Neckarrems antreten.