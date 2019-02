Fußball Süd ist bereit für Rückrunde

Kirchbierlingen / Roland Flad

Für Michael Bochtler und den SSV Ehingen-Süd sind die Resultate bei den Vorbereitungsspielen sekundär; eine weitaus größere Rolle spielen die Schlüsse, die der Trainer der Kirchbierlinger nach den Testspielen zieht. Nicht umsonst hat sich Süd eine Woche vor dem Start nach der Winterpause mit einem Kaliber auf Augenhöhe gemessen. Der TSV Berg, seines Zeichens Tabellenführer der Landesliga 4 und damit auf dem besten Weg, bald ebenfalls der höchsten Liga Württembergs anzugehören, und das zurecht, war genau der passende Sparringspartner für den SSV Süd. Trainer Bochtler, der mit acht Akteuren auf der Bank über ein üppiges Wechselkontingent verfügte, gewann wichtige Erkenntnisse aus der Partie, die 2:2 endete.

Seine Startformation sah sich pausenloser Drucksituationen ausgesetzt. „Wir wurden hoch angelaufen und gepresst”, sagte er, „das hat Berg sehr gut gemacht.” Mit ähnlichen Mustern und laufstarken Konkurrenten muss Süd auch in der Liga rechnen. „Eine schwierige Halbzeit für die Sechser”, befand Bochtler. Danijel Sutalo und Noah Gnandt hatten in Berg alle Hände voll zu tun. Da hätten es dann Philipp Schleker und Filip Sapina etwas einfacher gehabt; sie kamen nach etwa einer Stunde für Gnandt und Sutalo. Fest steht, dass Bochtler auf der Sechser-Position vier gute Alternativen hat.

Kästle kommt zurück

„Ich bin zuversichtlich, was den Kader betrifft”, sagt Bochtler nach dem abschließenden Testspiel. In dieser Trainingswoche will Bochtler die Abstimmungsprobleme vor allem im Defensivbereich angehen sowie die Offensivarbeit verfeinern. Der verletzte Timo Kästle befindet sich auf dem Weg zurück; er ist wieder ins Training eingestiegen.

Die TSG Tübingen, bei der Ehingen-Süd nächsten Samstag das erste Liga-Spiel 2019 bestreitet, gewann ihr Vorbereitungsspiel gegen den 1. FC Frickenhausen mit 4:2. Liga-Konkurrent und Riss-Nachbar FV Olympia Laupheim kam gegen Landesligist TSV Buch im letzten Test zu einem 5:1-Sieg. Die Mannschaft von Trainer Hubertus Fundel führte zur Pause schon mit 5:0. Die Treffer erzielten Jan Neuwirth (2., 11., 28.), Narciso Filho (20.) und Simon Dilger (24.). Patrick Sailer verkürzte für Buch (54.). Unterdessen bahnt sich bei Landesligist FV Biberach ein Wechsel an der Spitze an. Trainer Dietmar Hatzing hört zum Saisonende auf; für ihn soll Florian Treske den Posten übernehmen. Im Test gegen den FV Illertissen II spielte Biberach 3:3.

Weitere Testspiel-Ergebnisse der Verbandsligisten: SKV Rutesheim – VfB Neckarrems 3:1, TSV Essingen – SC Geislingen 3:4, FSV Hollenbach – FV Lauda 2:2, FC Wangen – SV Kehlen 4:3.