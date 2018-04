Fußball-Verbandsliga Süd befreit sich mit 3:0 in Öhringen

Süd befreit sich mit 3:0 in Öhringen

Roland Flad

Nach dem Heimsieg gegen Ilshofen hat der SSV Ehingen-Süd auch auswärts nachgelegt. Die Kirchbierlinger gewannen das Keller-Duell bei der TSG Öhringen mit 3:0 (1:0). Timo Barwan brachte die Gäste mit zwei herrlichen Freistoß-Toren auf Erfolgskurs. Ehingen-Süd hat am Samstag jedoch zahlreiche weitere gute Einschussmöglichkeiten ausgelassen.

„Der Tabellenplatz ist sekundär”, sagt SSV-Trainer Michael Bochtler, „viel wichtiger ist, dass wir gewonnen haben.” Mit dem 3:0-Sieg in Öhringen ist dem SSV Süd der nächste Befreiungsschlag gelungen. Das Bochtler-Team zeigte sich nach der Oster-Pause gut erholt und ließ durch den Dreier den Kontakt zum sicheren Ufer nicht abreißen. Aber, die gefährdeten Kandidaten sitzen allesamt dicht beisammen.

In Öhringen verlief die erste Halbzeit lange Zeit auf ausgeglichenem Niveau. Die Gastgeber standen tief und lauerten auf Konter, Süd kam nicht richtig zum Abschluss. Standardsituationen mussten herhalten, um den Tabellenvorletzten in die Knie zu zwingen. Als Matchwinner erwies sich dabei Timo Barwan, dessen Freistoßtreffer aus halblinker Position zum 1:0 (30.) der Türöffner für Süd war. Schon zuvor ließen Fabian Sameisla und Stefan Hess nach Eckbällen gute Torchancen liegen. Mit der verdienten 1:0-Führung ging es in die Pause.

Kompakte Fünferkette

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Kirchbierlinger kompakt. „Die Abwehr ist sehr gut gestanden”, freute sich Bochtler. Torhüter Benjamin Gralla sei nahezu beschäftigungslos gewesen. Mit einer Fünferkette aus Deiss, Hess, Sameisla, Kästle und Schick hatten sich die Gäste abgeschottet.

Barwan nutzte einen erneuten Freistoß, um aus etwa 25 Metern direkt zu verwandeln; in der 70. Minute führte Süd 2:0. Drei

Minuten später sorgte Hannes Pöschl mit dem 3:0 für die Entscheidung (73.). „Dann müssen wir das 4., 5. oder 6. Tor machen”, haderte Bochtler mit den Seinen. Pöschl vergab zum Beispiel nach schöner Vorarbeit von Lukas Schick freistehend aus drei Metern; Filip Sapina ließ eine Chance aus, als ihm der Ball als Abpraller vor die Füße fiel, nachdem Öhringens Torwart Ruben Götz einen Barwan-Schuss an die Latte gelenkt hatte.

Ein weiterer positiver Aspekt bei Ehingen-Süd ist die Tatsache, dass das Team in Öhringen ohne Verletzungen durchgekommen ist. Bochtler wird für die bevorstehenden Aufgaben alle Mann brauchen. Denn nächsten Samstag kommt der FC Wangen, der gegen Essingen ein 8:0-Schützenfest feierte. Und danach muss Süd zum Tabellenführer Dorfmerkingen.