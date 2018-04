Fußball-Verbandsliga Stoppt Süd den Allgäu-Express?

Von Roland Flad

Verbandsliga-Neuling SSV Ehingen-Süd will heute seine Mini-Serie von zwei Siegen auch gegen den FC Wangen fortsetzen und sich den zweiten Heimsieg nach der Winterpause sichern.

Einem torlosen Remis daheim gegen Neckarrems folgte der 2:1-Erfolg gegen Ilshofen vor eigener Kulisse. Vergangenen Samstag holte die Mannschaft von Trainer Michael Bochtler bei der TSG Öhringen den so wichtigen Auswärts-Dreier. Im Kampf um den Klassen-Verbleib wollen die Kirchbierlingen heute gegen Wangen nachlegen.

Aber schon ein Punkt wäre ein Erfolgserlebnis, denn die Wangener scheinen sich für die anstehenden Aufgaben warmgeschossen zu haben. Die Mannschaft von Spielertrainer Adrian Philipp

düpierte letzten Samstag den TSV Essingen vor 300 Zuschauern mit 8:0. Die Protagonisten wie auch die Zuschauer in der Pfarrei dürfen gespannt sein, ob der Allgäu-Express auch durch Kirchbierlingen rauscht, oder ob die Gäste mal wieder ihr anderes Gesicht zeigen, wie beim 1:4 in Gmünd oder 1:1 gegen Pfullingen, und – so die Hoffnungen der Einheimischen – ob sie letzten Samstag ihr Pulver bereits verschossen haben.

Fest steht, dass Ehingen-Süd gegen Wangen eine Negativserie aufweist; die vergangenen drei Spiele konnte Süd keinen Dreier klar machen. Michael Bochtler warnte seine Mannen vor der gestandenen Elf, bei der es in der Winterpause kaum Veränderungen gegeben hat. Aus Neckarrems kam Fabian Doubek hinzu, während Robert Magos (FC Isny) und Marian Breuling (Studium in Wien) den FC verließen. Als

neuer Co-Trainer heuerte Alex Späth an.

Viel überraschender aber ist, dass Trainer Adrian Philipp wieder aufläuft. Und wie. Gegen

Essingen leitete er als offensiver

Ankermann im zentralen Mittelfeld mit zwei Assists das 1:0 und 5:0 ein, ehe er nach einer Stunde das Feld räumte. „Ich habe fünf Jahre nicht mehr gespielt, habe aber immer mittrainiert”, sagte der 33-Jährige. Das sei zwar ein Risiko und könne auch schief gehen. Tat es gegen Essingen aber nicht. Philipp betonte: „Das soll nicht zur Dauereinrichtung werden.”

Gut möglich also, dass der FC-Coach auch heute die Kickschuhe schnürt, um mit Hakan Housein die Fäden zu ziehen und die Torjäger Thomas Maas und Duarte Mario Vila Boa in Position zu bringen. Adrian Philipp muss jedenfalls gegen Essingen eine blitzsaubere Partie abgeliefert

haben, denn zusammen mit Haas und Torhüter Julian Hinkel wurde er für die Verbandsliga-Elf der Woche nominiert.

Dort fanden sich auch die SSV-Torjäger Timo Barwan und Hannes Pöschl wieder; in allerbester Gesellschaft sozusagen.

Personell ist Süd prima aufgestellt. Noah Gnandt und Daniel Maier kehren in den Kader zurück. Einziges Fragezeichen:

Stefan Hess leidet an einer Fußentzündung. Bochtler will bis Samstag abwarten, ob es für Hess reicht. Bei Wangen ist der Einsatz von Haas fraglich; er pausierte krankheitshalber diese Woche. Ansonsten treffen heute zwei Teams in Bestbesetzung aufeinander; eine Partie in der es für Ehingen-Süd darum geht, den Allgäu-Express zu stoppen.