Fußball-Kreisliga A Steht die Null ein fünftes Mal?

Patrick Huss

Eröffnet wird der zwölfte Spieltag der Kreisliga A1 bereits heute, wenn Schelklingen-Hausen die SF Donaurieden empfängt. Hausen kassierte zuletzt zwei Niederlagen, auch aufgrund von zwei unnötigen Gelb-roten Karten. Da heißt es, das Zweikampfverhalten etwas zu überdenken. Anders ist die Gemütslage bei den Gästen aus Donaurieden, die nach den jüngsten 3:2- und 4:0-Erfolgen mit viel Selbstvertrauen anreisen. Auch Schelklingen/Alb hat Heimvorteil. Am Sonntag gibt die SGM Daugendorf/Zwiefalten ihre Visitenkarte ab. Die Elf von Wilfried Staiger will sich nach der 2:4-Niederlage in Ertingen wieder besser präsentieren. Die Gäste ließen nach gutem Saisonstart etwas nach und verloren die letzten drei Partien.

Ringingen ist eine der Überraschungen in dieser Saison. Mit solidem Abwehrverhalten – der SVR kassierte wie Öpfingen bisher nur elf Gegentore – steht man aktuell auf dem guten zweiten Rang. Gegen Betzenweiler möchte Ringingen an das Hausen-Spiel anknüpfen. Kirchen steckt nach zwei vermeidbaren Niederlagen in einem kleinen Formtief. Gegen Munderkingen und Türkgücü waren eigentlich Zähler eingeplant, zumal die Gegner hinter den SFK lagen. Nun kommt mit Griesingen eine Mannschaft, die vor den Sportfreunden rangiert. Die SGG zeigte mit Siegen gegen Hausen und Betzenweiler zuletzt wieder ansteigende Form. Spitzenreiter Öpfingen konnte dank erneuter Patzer der Konkurrenz die Tabellenführung auf sieben Punkte ausbauen. Beachtlich: Die SGÖ gewann die letzten vier Partien und kassierte dabei auch kein Gegentor. Torhüter Steffen Lehmann hätte wohl nichts dagegen, wenn dieser Zustand auch gegen Türkgücü Ehingen anhalten würden. Die Gäste sind aber nach dürftigem Start und Trainerwechsel besser in Fahrt gekommen und wollen den Ligaprimus ärgern. Sehr knapp geht es zurzeit im Tabellenkeller zu. Vier Teams sind nur durch einen Punkt getrennt. Mittendrin ist Rißtissen, das gegen Munderkingen einen Punkt anpeilt. Das sollte auch das Ziel von Oberdischingen (in Dürmentingen) sein.