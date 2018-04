Regionalliga SSV: Spatzen verlieren 1:4 gegen die TuS Koblenz

Ulm / Winfried Vogler

Das vorletzte Heimspiel der Saison ging für die Spatzen gewaltig in die Hose. In einem ganz schwachen Spiel unterlag der SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag Kellerkind TuS Koblenz mit 1:4.

In der Fußball-Regionalliga ist der Zielsprint nicht mehr weit entfernt, man befindet sich quasi auf den letzten Metern. Doch gerade in dieser Phase scheint der SSV Ulm 1846 Fußball eine kleine Auszeit genommen zu haben. Seit vergangener Woche geht es für die Mannschaft von Trainer Tobias Flitsch in der Liga um nichts mehr. Nach dem 3:1-Heimsieg gegen Steinbach wurde der Klassenerhalt frühzeitig vier Spieltage vor Saisonende geschafft. Dann folgte eine 1:3 am vergangenen Sonntag gegen Astoria Walldorf.

Und am Samstag nun kassierten die Spatzen im heimischen Donaustadion vor knapp 1400 Zuschauern gegen die abstiegsbedrohte TuS Koblenz mit 1:4 (0:0) die nächste Niederlage. Das vorletzte Heimspiel der Saison ging damit gewaltig in die Hose. Schlimmer noch, das war die höchste Saisonniederlage des SSV 46 in der laufenden Runde. Saisonübergreifend gab es die letzte derartige Klatsche im Februar des vergangenen Jahres beim 0:5 gegen Eintracht Trier.

Das Ergebnis täuscht zwar etwas den Spielverlauf, denn bis zur 82. Spielminute waren die Gastgeber nur mit 0:1 in Rückstand und um den Ausgleich bemüht. Doch alle Anstrengungen waren mühevoll und nicht effektiv. „Ich war das erste Mal in dieser Saison so richtig sauer und wahnsinnig enttäuscht“, räumte Trainer Flitsch nach der Partie ein. So geärgert hatte sich der 38-Jährige im gesamten Saisonverlauf nicht. Dabei hatte seine Elf in der ersten Hälfte einige Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. So verpasste Marcel Schmidts (7.) die Führung, als er den Ball am Torwart vorbei spitzelte, aber ein Abwehrspieler auf der Linie klärte. David Kammerbauer (12.) hatte viel Pech, als sein 16-Meter-Schuss ans Aluminium klatsche und Thomas Rathgeber (29.) wurde bei einem Vorstoß im letzten Moment noch abgedrängt.

Die größte Torchance vergab Luca Graciotti, der das Spielgerät aus acht Metern nicht im leeren Tor unterbrachte. Besser machten es die Gäste, die mit der ersten ernsthaften Tormöglichkeit in Führung gingen. Nach einem Fehler von Kapitän Florian Krebs vollstreckte Dino Bajric (58.) von der Strafraumgrenze unhaltbar. Die Einheimischen bemühten sich, waren aber zu einfallslos vor dem Koblenzer Tor.

Dafür nutzten die Rheinländer eine kollektive Schlafmützigkeit der Platzherren durch Marco Koch, der durch die Ulmer Abwehr spazierte und das 2:0 (82.) für seine Elf markierte. Während die ersten Tribünengäste danach bereits das Donaustadion verließen, erhöhte Koblenz auf 3:0 (88.) – die Partie war damit entschieden. Das 1:3 durch einen Kopfballtreffer von Rathgeber (89.) war genauso Ergebniskosmetik, wie schließlich der vierte Treffer der Gäste zum Endstand von 1:4 (90.).

Während Saarbrücken sich am drittletzten Spieltag die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest gesichert hat, steht mit Röchling Völklingen nur der erste von drei sicheren, eventuell auch fünf möglichen Absteigern fest. Der SSV 46 rutsche durch die elfte Saisonniederlage auf Rang neun ab.

So spielten sie:

SSV Ulm 1846 Fußball – TuS Koblenz 1:4 (0:0)

SSV 46: Betz – Schmidts, Krebs (64. Bradara), Schindele, Kammerbauer – Bagceci (64. Sauter), Göhlert, Campagna, Graciotti – Morina (43. Braig), Rathgeber.

Tore: 0:1 Bajric (58.), 0:2 Koch (82.), 0:3 Popovits (88.), 1:3 Rathgeber (89.), 1:4 Bozic (90.).

Gelbe Karten: Rathgeber, Kammerbauer, Bradara, Braig – von der Bracke, Lahn, Lorenzoni, Koch.

Schiedsrichter: Martenstein (Cölbe).

Zuschauer: 1329.