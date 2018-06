Ulm SSV Ulm 1846 Fußball verpflichtet Nico Gutjahr

Ulm / swp

Kurz vor Beginn der Vorbereitung haben die Spatzen Neuzugang Nummer zwölf verpflichtet.

Von der SG Sonnenhof Großaspach wechselt Simon Gutjahr an die Donau und wird das Team von Holger Bachthalter verstärken. Der 25-jährige defensive Mittelfeldspieler wurde im Nachwuchsleistungszentrum des SC Freiburg ausgebildet und kam über die Würzburger Kickers zu Sonnenhof Großaspach.

„Ich freue mich sehr, dass sich Nico für den SSV Ulm 1846 Fußball entschieden hat und bin absolut davon überzeugt, dass wir durch Ihn nochmals an Qualität dazugeinnen“, sagt Trainer Holger Bachthaler über den Neuzugang.

Gutjahr, der bei den Spatzen die Nummer 31 erhält, sagte über seinen Wechsel: „Ich freue mich über die neue Herausforderung in Ulm und darauf, den Weg mit dem Verein mitzugehen.“

Testspiel gegen Birmingham City

Während der sechswöchigen Vorbereitungsphase wartet auf David Braig und Co. nun noch ein zusätzliches Highlight: Am 14. Juli treffen die Spatzen um 14 Uhr in Heimstetten auf den englischen Zweitligisten Birmingham City.