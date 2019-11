Schon in der ersten Halbzeit überzeugten die Ulmer mit gutem Offensivpressing. Das wurde in der 32. Minute belohnt: Ardian Morina schoss das 1:0.

In der zweiten Hälfte zeigten sich beide Mannschaften aggressiver und gingen bissiger in die Zweikämpfe. Ulm schoss zwei Bälle gegen die Latte, die Offenbacher gingen mehr in die Offensive.

Ulms Ardian Morina humpelt verletzt vom Platz

In der 80. Minute dann Aufregung bei den Fans: Viele wollen ein Handspiel beobachtet haben, der Schiedsrichter war anderer Meinung. Kurz darauf humpelt Torschütze Morina verletzt vom Platz, nachdem er eine gelbe Karte kassiert hat.

Gereicht hat es dennoch nicht, die Ulmer gewannen am Ende mit 1:0.

Die Ulmer Fans verabschiedeten derweil Stürmer David Braig, der den Verein Mitte November verlassen hatte, mit Gesängen und Sprechchören.