Von Anfang an sah es nicht gut aus für den SSV Ulm 1864 Fußball: In der 2. Minute fiel das erste Tor für Astoria Walldorf. In der 36. Minute schaffte Johannes Reichert zwar den Ausgleich, den die Ulmer auch bis zur zweiten Halbzeit halten konnten.

In der 83. Minute jedoch schoss der Walldorfer Guiseppe Burgio das 2:1, zwei Minuten später steht es gar 3:1 - mit dieser Niederlage gingen die Ulmer nach Hause.

Astoria Walldorf kassierte vier gelbe Karten, die Ulmer zwei.

Ein ausführlicher Spielbericht folgt.

