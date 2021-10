Nicht gerade souverän, aber erfolgreich – so kann man das 4:1 (1:1) des SSV Ehingen-Süd beim TSV Crailsheim beschreiben. Trainer Michael Bochtler sprach danach von einer zähen Partie. „Aber so ein Spiel muss man nach so einer Woche erst einmal gewinnen, um oben dranzubleiben“, sagte der Sü...