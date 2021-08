Erfolgreiche Pflichtspiel-Premiere für Marco Hahn als Coach des SSV Ehingen-Süd. Der Co-Trainer, der Michael Bochtler als Chef an der Seitenlinie vertrat, setzte sich mit seinem Team in der 2. Runde des WFV-Pokals locker mit 5:0 (3:0) beim TSV Neu-Ulm durch. In der nächsten Runde müssen die Kirchbierlinger am Mittwoch (17.45 Uhr) beim FC Mengen (Landesliga) ran. Da wird Hahn, der in Neu-Ulm als Spielertrainer 90 Minuten auf dem Feld stand, eb...