Angesichts der jüngsten 0:2-Heimniederlage des SSV Ehingen-Süd wollte Trainer Michael Bochtler nicht sofort zum Tagesgeschäft übergehen. Nach dem Schlusspfiff gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen richtete er in der Kabine ein paar Worte an die Mannschaft, auch am Montag nach dem Training wurden ...