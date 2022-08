Bevor der SSV Ehingen-Süd am Samstag beim Tabellendritten TSG Tübingen antritt, bestreitet die Pfarrei-Elf am Mittwochabend in Ringingen (18 Uhr) noch ein Testspiel gegen den SSV Ulm 1846 (der Eintritt ist kostenlos). Der Regionalligist hatte bei Süd-Trainer Michael Bochtler angefragt, ob Interes...