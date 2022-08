Vier Spieltage sind in der Fußball-Verbandsliga gespielt – zu wenig, um bereits eine generelle Tendenz zu erkennen, wohin der Weg der einzelnen Mannschaften in dieser Saison führen wird. „Ich denke, dass wir nach sieben, acht Spieltagen sehen, wo die Mannschaften so liegen“, sagt Michael Boc...