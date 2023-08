Auswärts bei einem Aufsteiger – so startet der SSV Ehingen-Süd in die neue Verbandsliga-Saison. Es ist ein Auftakt, der Trainer Michael Bochtler so gar nicht schmeckt – und der unter der Woche noch einmal unangenehmer geworden ist. Da hat der TSV Oberensingen mit 5:1 im WFV-Pokal gegen den TSV...