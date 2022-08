In der abgelaufenen Fußball-Saison war der SSV Ehingen-Süd die heimstärkste Mannschaft der Verbandsliga, sammelte wie Meister Hollenbach zuhause 43 Punkte und kassierte in der Pfarrei in 19 Spielen lediglich zwei Niederlagen. An diese Heimstärke, die die Grundlage für die überragende Saison wa...