Hollenbach hat gegen Heimerdingen in der 90. Minute die perfekte Woche des SSV Ehingen-Süd zunichtegemacht. Mit dem Treffer zum 2:1 schob sich der FSV in der Verbandsliga-Tabelle wieder an den Kirchbierlingern vorbei auf Platz eins. Vielleicht wäre ein Ausrutscher des Spitzenreiters in einer Woche...