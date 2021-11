Am Ende war es ein in dieser Saison schon fast standesgemäßes Ergebnis für den SSV Ehingen-Süd: Mit 5:2 besiegten die Kirchbierlinger den 1. FC Heiningen und feierten damit am 16. Spieltag ihren nunmehr zwölften Saison-Erfolg. Schon nach einer halben Stunde war die Messe in der Pfarrei gelesen;...