Historisch betrachtet droht dem SSV Ehingen-Süd am Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen Schwäbisch Gmünd keine Gefahr. Die Normannia hat in der Fußball-Verbandsliga auf dem Platz in Kirchbierlingen noch nie gewonnen. Das liegt sicherlich auch daran, dass Alexander Aschauer in der Pfarrei noch ...