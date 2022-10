Die Antwort musste ja kommen. Auf die Frage, welches Spiel er lieber gewinnen würde: das Verbandsligaspiel an diesem Samstag (14.30 Uhr) bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach oder das Pokal-Achtelfinale am 1. November an selber Stelle gegen denselben Gegner, sagte Michael Bochtler natürlich: „...