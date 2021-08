Der SSV Ehingen-Süd steht nach dem 5:0 beim TSGV Waldstetten (Landesliga) zum zweiten Mal in Serie im Viertelfinale des WFV-Pokals und darf dort auf ein attraktives Los hoffen. Damit konnte der Verbandsligist den Vorjahreserfolg schon einmal wiederholen, als zum ersten Mal der Einzug in die Runde der besten acht Pokalmannschaften gelang. So schön dieser Erfolg für die Mannschaft und den Verein auch ist, er hat eine Kehrseite.

Wegen der Erfolge ...