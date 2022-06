Der 100. Saisontreffer war eine Angelegenheit für den Teamkapitän. Kevin Ruiz war es vorbehalten, die Torausbeute des SSV Ehingen-Süd in dieser Fußball-Saison auf 100 Verbandsliga-Treffer in 37 Spielen hochzuschrauben. Doch sein Tor in der 89. Minute war zu wenig, um bei der TSG Hofherrnweiler-U...