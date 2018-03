Fußball-Kreisligen B Spitzenspiele in beiden Staffeln

Spitzenspiele in beiden Staffeln

Maurice Glienke

In der Kreisliga B1 kommt es zwischen dem FV Schelklingen-Hausen II und der SG Altheim II zum Duell der Bezirksliga-Reserven. Große Personalprobleme und alles andere als starke Offensivreihen bestimmten bisher die Saison dieserr beiden Teams.

Weiter oben in der Tabelle treffen im Spitzenspiel Tabellenführer SF Donaurieden und der Zweite TSV Rißtissen aufeinander. Beide Mannschaften sind punktgleich; nur vier Tore machen den Unterschied. Ein Treffen der Giganten: Auch die Bilanz der beiden Teams als beste Offensive und Defensive der gesamten Liga macht es zu einem echten Topspiel. Aber auch die Verfolger sind nicht untätig und wollen mögliche Ausrutscher für sich nutzen. Dabei empfängt die SG Dettingen den FC Schmiechtal. Für die Schmiechener, mit einer absolvierten Partie mehr, ist das Gastspiel beim Tabellendritten ein Schlüsselspiel. Bei einer Niederlage wäre es schon ein gewaltiger Rückstand für den Ex-Landesligisten in Richtung Aufstieg. Die Dettinger wollen ihre Heimstärke, bei erst einer Niederlage weiter behalten.

In der zweiten Staffel der Kreisliga B machte es die SG Dettingen II schon vor. Am Donnerstag gewann sie mit 3:0 beim SV Eintracht Seekirch und bleibt damit in der oberen Tabellenhälfte. Die Tore erzielten Felix Sommer (33., 36.) mit einem schnellen Doppelpack und Waldemar Zielke (60.).

Kracher in Emerkingen

Eines der vielen Nachholspiele bestreitet der SV Herbertshofen heute beim SC Lauterach. Das Team von Spielertrainer Dennis Gogeißl kann sich mit Erfolgen auch wieder ins obere Drittel der Tabelle vorschieben. Im neunten Heimspiel der Saison versucht Ernst Schöll mit dem SCL den zweiten Heimsieg zu erzielen.

Und dann steigt auch hier noch das Duell der beiden Bestplatzierten: Der SSV Emerkingen empfängt heute die SGM Daugendorf/Zwiefalten. Beide Mannschaften versuchen nun den direkten Wiederaufstieg. Nur einer kann das auf direktem Weg gelingen. Umso brisanter ist das heutige Gipfeltreffen. Mit einem Erfolg würde Spitzenreiter Daugendorf seinen Vorsprung weiter ausbauen. Doch der SSV um Trainer Harald Hummel will alles daransetzen, weiter die Chance auf Platz eins zu wahren.