Fußball-Kreisliga B1 Spitze rückt enger zusammen

Ehingen / Patrick Huss

Der Dreikampf in der Fußball Kreisliga B1 spitzt sich zu. In einer guten Partie in Rißtissen trennten sich der TSV Rißtissen und die TSG Ehingen II mit 1:1. „Wir sind zunächst bestimmend gewesen. Vor der Halbzeitpause ist dann aber Ehingen II besser ins Spiel gekommen“, berichtet TSV-Abteilungsleiter Patrick Seefelder. Auch nach der Pause hätten die Gäste zunächst ein leichtes Übergewicht gehabt und gingen durch David Jelica (53.) mit 1:0 in Führung. Den 1:1-Ausgleich besorgte Daniel Völk (66.) mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 25 Metern. „Ein gerechtes Unentschieden“, befand Seefelder.

„Das war ein gutes Spiel von uns. Wir haben Rißtissen etwas überrascht“, sagt Mohsen Younis, Trainer der TSG II. Seine Mannschaft habe zum Schluss noch eine „hundertprozentige Chance“, liegen lassen.

Nicht über ein Remis hinaus gekommen ist auch Donaurieden beim SSV Ehingen-Süd II. Beim 2:2 mussten die SF-Akteure Ruwen Stetter und Manuel Rath nach zweimaligem Rückstand den Punktgewinn retten.

Zunächst in Rückstand lag auch Spitzenreiter SG Ersingen gegen den KSC Ehingen. Die Ehinger Kroaten lagen durch Treffer von Marijan Simurina (24.) und Ante Vojkovic (40.) zur Halbzeit mit 2:0 in Führung. Erst im zweiten Spielabschnitt wachten der Tabellenführer auf. Miguel Paez-Zamora traf direkt nach Wiederanpfiff zum 1:2-Anschlusstreffer. Ein unglückliches Eigentor bedeutete dann den 2:2-Ausgleich (75.). In der Schlussphase zeigte sich die SG dann abgezockter und machte durch Treffer von Robin Dürr (86.) und Bubcarr Jameh (89.) den Sack zu. Damit bleibt die Elf von Spielertrainer Marco di Martino Tabellenführer, allerdings hat Verfolger Donaurieden ein Spieler weniger absolviert. Auch Rißtissen auf Rang drei kann ganz oben noch mitmischen. Deutlich war’s auf den Plätzen in Ennahofen, wo Allmendingen 14 mal ins Schwarze traf. Auch Schmiechtal (7:0 bei Altheim II) und Dettingen (8:0 bei Schelklingen-Hausen II) zeigten sich in Trefferlaune.

STENOGRAMME

Schelklingen/Hausen II - SG Dettingen 0:8: 0:1 Füss (18.), 0:2 Baier (25.), 0:3 Huckle (36.), 0:4 Huss (37.), 0:5 Baier (55.), 0:6 Werkmann (60.), 0:7 Huss (75.), 0:8 Seitz (82.).

SG Altheim II - FC Schmiechtal 0:7: 0:1 Heider (6.), 0:2 Reichert (7.), 0:3 Pianezzola (52.), 0:4 Heider (58.), 0:5 Reichert (61.), 0:6 Kneer (72.), 0:7 Heider (87.).

SG Ersingen - KSC Ehingen 4:2: 0:1 Simurina (24.), 0:2 Vojkovic (40.), 1:2 Paez-Zamora (46.), 2:2 Eigentor (75.), 3:2 Dürr (86.), 4:2 Jammeh (90.).

TSV Rißtissen - TSG Ehingen 1:1: 0:1 Jelica (53.), 1:1 Völk (66.).

Ennahofen - TSV Allmendingen 0:14. Klotz (7.,22.,35.), Lippmann (21.,24.,26.,57.), Sarigiannidis (24.), Wasner (48.,85.), Yavas (57.,65.), Carriero (69.,75.).

Granheim - Niederhofen 1:2:1:0 Missel (2.), 1:1 Miehle (18.), 1:2 Rieder (64.).

Ehingen-Süd II - Donaurieden 2:2: 1:0 Benz (13.), 1:1 Stetter (62.), 2:1 Maier (63.), 2:2 Rath (73.).