Ulm / SWP

Mit 3:1 konnten sich die Fußballer des SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag gegen den FSV Mainz 05 II deutlich durchsetzen. Thomas Rathgeber schoss das erste Tor für die Spatzen bereits in der 11. Minute. Karl-Heinz Lappe glich in der 29. Minute für Mainz aus. In der zweiten Hälfte brachte Marcel Schmidts die Spatzen in der 61. Minute in Führung, Rathgeber entschied das Spiel schließlich in der 73. Minute für die Ulmer Fußballer.

Ein ausführlicher Spielbericht folgt in Kürze.