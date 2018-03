Kreisliga B1 Sorgen ums Personal und um die Plätze

Maurice Glienke

Im Topspiel der Liga erwarten die SF Donaurieden den TSV Allmendingen. Dabei kommt es zum Duell des Spitzenreiters gegen den Fünften. Dass vorn jedoch die Donauriedener und nicht die Allmendinger sein würden, war so nicht zu erwarten. Der TSV muss punkten, um in Sachen Aufstieg dabei zu bleiben.

Ein schweres Spiel steht dem FV Schelklingen-Hausen II bevor. Der Tabellenzwölfte mit erst einem Heimsieg bekommt es mit dem TSV Rißtissen zu tun. Bisher noch ohne Niederlage auf fremdem Platz und gewohnt offensiv stark zeigte sich das Team von Trainer Walther Heim bisher. Die Schelklinger Defensive kann sich auf Arbeit gefasst machen.

Der BSV Ennahofen und die SG Dettingen warten schon lange auf ein Pflichtspiel. Während die Mannschaft von den lutherischen Bergen auf die Abwehrarbeit konzentriert sein wird, wollen die Dettinger den Abstand auf die Spitze gering halten. Der SV Granheim hofft seine Partie austragen zu können, wenn der KSC Ehingen gastiert. Der muss weiter auf gesperrte Spieler verzichten. Mit einem Sieg wie in der Hinrunde wollen die Granheimer versuchen den Kontrahenten in der Tabelle zu überholen. Alles andere als in Vollbesetzung treten die SG Altheim II und die TSG Ehingen II an. Große Personalsorgen plagten SGA-Trainer Holger Hartmann während der Vorbereitung. Der neue TSG-Coach Younis Mohsen versucht sich daran seine Jugendspieler in die „Zweite“ zu integrieren.

Auf Platz sieben liegt der SSV Ehingen-Süd II schon weit hinter den Aufstiegsrängen. Erst 18 Punkte sind zu wenig für das Team um Trainer Alexander Thurner. Gegner SG Ersingen liegt da mit Rang drei in weit besserer Position. Für den FC Schmiechtal ist es nach der Pleite zuletzt schon fast Pflicht in Niederhofen zu gewinnen.