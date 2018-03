Fußball Silberstreif am Horizont

rf

Mit ihren ersten Erfolgen nach der Winterpause haben Verbandsligisat SSV Ehingen-Süd und Landesligist TSG Ehingen auf sich aufmerksam gemacht. Es war ein Silberstreif am Horizont, mehr nicht. Die beiden Vereine sind noch längst nicht da, wo sie hinwollen, nämlich ans sichere Ufer. Der Seele und der Moral tut so ein Sieg jedoch allemal gut.

Respekt vor den Kirchbierlingern, die sich gegen Ilshofen aus eigener Kraft aus der Bredouille gezogen haben. Vor allem, wenn man bedenkt, dass mit Kapitän Michael Turkalj, Daniel Haas, Daniel Maier und Jonas Goggenmoser gleich vier gestandene Akteure gefehlt haben. Geradezu verwaist sah die SSV-Bank mit drei Feldspielern und einem Torwart aus. Dagegen ging es auf der Bank des TSV Ilshofen ziemlich beengt zu; dort hatten am Samstag elf Mann versucht, ein Plätzchen zu ergattern. „Das geht mal für ein Spiel gut oder auch mal für zwei, aber auf Dauer ist diese Situation nicht haltbar“, sagt SSV-Trainer Michael Bochtler. Zum einen sei die Belastung des einzelnen zu groß, zum anderen lasse der Konkurrenzkampf im Training nach.

Der SSV-Fußballchef Helmut Schleker jubelte nach dem Schlusspfiff: „Das war richtig gut“, und umarmte die Spieler. Bochtler belohnte sein Team mit einem trainingsfreien Montag, heute und am Donnerstag wird die Vorbereitung für die Partie am 7. April in Öhringen aufgenommen. Über Ostern gibt’s ebenfalls freie Tage. Die Kirchbierlinger haben also zwei Wochen, um sich zu regenerieren.

Auch Landesligist TSG Ehingen hat gezeigt, dass er noch gewinnen kann. Auch die Elf von Trainer Roland Schlecker bleibt nach dem 3:0-Sieg gegen Kehlen in Schlagdistanz zur Konkurrenz im Keller. Der Heimsieg soll nur der Anfang der Aufholjagd sein. „Ein Schritt in die richtige Richtung, aber das müssen wir in den nächsten Spielen bestätigen“, betonte Schlecker. Er kann sich bei Robin Köbele bedanken, der Kehlens beste Chance vereitelte, als er den Ball von der Linie kratzte.

Der Weg ins Ziel ist noch weit; die Komfort-Zone beginnt beim Tabellenfünften SV Oberzell (31 Punkte); bis dahin sind es derzeit noch 14 Zähler für den Aufsteiger TSG Ehingen.