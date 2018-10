Fußball-Schiedsrichter Siegfried Hummel ist jetzt Ehrenmitglied

ph

Die Schiedsrichter-Gruppe Ehingen hat am Freitagabend im Hotel Adler in Ehingen ihren Kameradschaftsabend abgehalten. Im voll besetzten Adler-Saal begrüßte Obmann Josef Rapp die Spielleiter samt Partner. Nach einem gemeinsamen Essen gab es auch Ehrungen. Herausragend war die Auszeichnung und Ernennung zum Ehrenmitglied von Siegfried Hummel, der seit 1965 an der Pfeife tätig ist. Hummel kommt auf insgesamt 1750 Spielleitungen. „Du bist erst der Dritte, der das in der 70-jährigen Geschichte erreicht hat. Du bist auch steinige Wege gegangen und in all deinen Ämtern warst Du immer ein Schaffer“, würdigte Rapp die Verdienste Hummels, der neben seinem Ehrenamt auch Bezirksjugendleiter, Ortsvorsteher, im VDK und WLSB tätig war oder immer noch ist. Abgerundet wurde der Abend mit einer Tombola und einem Quiz.

Alle Ehrungen auf einen Blick

Josef Rapp und der Bezirksvorsitzende Horst Braun nahmen folgende Ehrungen vor:

500 Spiele: Roland Vonnier (SSV Ehi-Süd), Andreas Gapp (SV Oberdischingen).

750 Spiele: Matthias Keck (SV Herbertshofen), Bernd Maier (TSV Rißtissen).

1500 Spiele: Karl Götz (SV Unterstadion), Siegfried Roggenstein (TSV Risstissen).

1750 Spiele: Siegfried Hummel (TSV Risstissen), Gerhard Schuster (BSV Ennahofen).

15 Jahre: Bronzene SR-Ehrennadel vom WFV; Dirk Blecha (VfB Stuttgart), Dominik Herre (FV Olympia Laupheim), Yilmaz Halil (TSV Türkgücü Ehingen), Martin Traub (SG Griesingen).

25 Jahre: Goldene SR-Ehrennadel vom WFV; Uwe Stark (VfL Munderkingen), Joachim Weber (TSG Achstetten).

35 Jahre: Urkunde der SR-Gruppe; Karl Schlaucher (SF Bussen).

40 Jahre: Urkunde der SR-Gruppe Ehingen; Manfred Kohn (FC Schmiechtal).

50 Jahre: Ehrenmitgliedschaft Siegfried Hummel.