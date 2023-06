Was lange währt, wird endlich gut. Schon im vergangenen Jahr hatten die Fußballer­innen der SGM Munderkingen/Griesingen zwar den Bezirkspokal gewonnen, waren dann aber in der Aufstiegsrelegation gescheitert. In der Saison 2022/2023 hat es dann im zweiten Anlauf endlich mit dem Sprung in die Lande...