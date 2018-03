Fußball-Kreisliga A SG Öpfingen und Alb erfolgreich

ph

Der Tabellendritte der Fußball-Kreisliga A hat am Donnerstagabend einen Kantersieg gefeiert. Dabei kassierte die SpVgg Pflummern zum dritten Mal in Serie eine 0:9-Schlappe.

Die SG Öpfingen legte dem Tabellenletzten wie schon zuvor Türkgücü Ehingen und Oberdischingen neun Eier ins Nest. Mit einer sehr hohen Ballbesitzquote versuchten die Gastgeber immer wieder ihre schnellen Stürmer zu bedienen und über die Außenbahn zum Torerfolg zu kommen. Den Torreigen eröffneten die Gäste selber, als Holger Glaser (8.) mit dem Ball ins eigene Tor rutschte. Felix Stoß gelang ein Hattrick (23./55./88.).

Weitere Treffer erzielten Robin Stoß, Philipp Mall (2), Tobias Schüle und Manuel Schaupp. Damit ist die SGÖ bis auf einen Punkt an Griesingen auf Platz zwei herangerückt.

Auf Torjäger Timo Rothenbacher kann sich der FC Schelklingen/Alb verlassen. Der Stürmer erzielte beim 2:0-Erfolg in Dürmentingen den Siegtreffer in der 58. Minute. André Kley (16.) hatte die Gäste bereits in der ersten Halbzeit in Führung gebracht. Bei Alb zeigt die Formkurve nach oben, der FC verbesserte sich auf Rang sieben mit 23 Punkten.