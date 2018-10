Frauenfußball SG Griesingen unter Zugzwang

Von Maurice Glienke

Ein enorm wichtiges Spiel steht für den SV Granheim am kommenden Spieltag in der Landesliga an. Derzeit steht die Mannschaft von Trainer Steffen Kemedinger auf einem Abstiegsplatz und sollte dringend einen Sieg holen. Brisant ist die Partie, weil der nächste Gegner TSV Sondelfingen einen Platz vor den Granheimerinnen steht, aber dieselbe Punktzahl und Tordifferenz aufweist. Mit einer Niederlage würde man schon früh den Anschluss in der Tabelle auf die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Die Defensive gilt es zu verbessern, denn in den vergangenen fünf Begegnungen kassierte das Team zwölf Gegentore.

Derbyzeit: Die SG Altheim reist zum Tabellennachbarn SV Sulmetingen. Bei den Spielen des SVS aus dem Bezirk Riß ist immer wieder ein Spektakel garantiert. Mit 18 Toren erzielten sie zwar die zweitmeisten der Liga, mussten mit deren 20 Gegentoren aber auch schon die meisten hinnehmen. Ob die ebenfalls offensiv ausgerichteten Altheimerinnen das für sich nutzen können, wird spannend zu beobachten sein. Die Auswärtsbilanz der SGA mit erst vier Zählern ist auf jeden Fall noch ausbaufähig.

Der VfL Munderkingen bekommt es erneut mit einer Spitzenmannschaft zu tun, wenn das Team von Trainer Manuel Saile beim drittplatzierten SC Unterzeil-Reichenhofen gastiert. Für die VfL-Frauen ist es an der Zeit das Tor zu treffen, denn erst ein Treffer aus sechs Partien ist weitaus zu wenig, um ein Wort im Kampf um den Klassenerhalt mit zu sprechen. Gegen die auf eigenem Platz noch unbesiegten SC-Damen dürfte dies aber eine große Herausforderung darstellen.

Die kürzeste Anreise zu einem Auswärtsspiel in dieser Regionenliga-Saison hat die SG Griesingen, sie tritt beim noch punktlosen Aufsteiger SGM Fulgenstadt/Herbertingen an. Dabei ist diese Partie richtungsweisend. Nicht nur, dass die Griesingerinnen seit vier Partien ohne Torerfolg sind, auch die schwache Defensive macht es dem Team enorm schwer. Mit einer Niederlage würde die Elf von Trainer Alexander Knapp sogar erstmals in der Regionenliga auf den letzten Tabellenplatz abrutschen.

In der Bezirksliga erwartet der SV Granheim II die SG Dettingen zum Derby-Heimspiel. Obwohl die SGD als Aufsteiger kommt, ist es alles andere als ein Duell auf Augenhöhe. Denn während die Granheimerinnen noch auf ihren ersten Sieg warten, sind die Gäste um Trainer Patrick Baier noch immer ungeschlagen auf dem zweiten Tabellenplatz und erster Verfolger von Spitzenreiter SV Unlingen. Vom zweiten auf den vierten Platz in der Kreisliga zurück gefallen ist die SGM Ennahofen/Altheim; und das trotz erst fünf Gegentoren. Diesen Platz können sie sich in der Partie gegen den SV Langenenslingen zurück holen, der sich nun dort eingenistet hat. Für die SGM Munderkingen/Unterstadion geht es zum sieglosen Tabellenschlusslicht SGM Alb-Lauchert, das bisher in jeder Partie unter die Räder kam. Für die Gäste besteht also die große Chance den ersten Auswärtssieg zu holen.