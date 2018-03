Bezirksliga SG Altheim feiert wichtigen Derbysieg

mgl

Das schwache Spiel aus der Hinrunde vergessen machen wollte die SG Altheim in der Heimpartie gegen die TSG Rottenacker. Die meisten davon durften am Ende den 1:0-Erfolg der Altheimer bejubeln. „Man kann sagen, wir waren am Ende die ein wenig cleverere Mannschaft um zu gewinnen“, sagte Joachim Oliveira der Trainer.Beide Mannschaften standen tief in der eigenen Hälfte und wollten erst einmal sicher stehen. Dadurch ergaben sich in der ersten halben Stunde keine Tormöglichkeiten. „Das Spiel war klar von der Taktik beider Trainer geprägt die sich sehr schätzen“, meinte Rottenackers Pressewart Uwe Schneider. Als die TSG etwas mehr investierte und sich mehr Richtung Altheimer Tor arbeitete dezimierte sie sich selbst. Nach einer Schiedsrichterbeleidigung musste TSG-Spieler Jannik Sachapzidis mit roter Karte vom Feld (30.). „Damit hat sich die Mannschaft wirklich selbst geschwächt.“, sagte Schneider. Nach einem Ballverlust der TSG Rottenacker war zu viel Platz auf der Außenbahn. Den nutzte Sandro Oliveira zur Flanke und Jens Bühner traf zum 1:0 (55.). Aber auch in der Folge war kein Anlaufen der Gäste zu sehen. Die Altheimer Freude über den ersten Erfolg seit sieben Spielen war groß. „Uns war bewusst das wir mal wieder siegen müssen und das wurde mit großartiger Arbeit geleistet“, sagte SGA-Coach Oliveira.

Weiter in Abstiegsgefahr ist der FV Schelklingen-Hausen der im Heimspiel gegen den SV Sigmaringen zwar mit 1:0 führte, aber dennoch am ende eine 1:4-Niederlage einstecken musste. mgl