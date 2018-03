Fußball-Verbandsliga Schwerer Gang am Neckar

rf

Die Favoritenrolle liegt klar auf der Hand, wenn der Tabellenvorletzte beim Tabellenfünften antritt. Dem SSV Ehingen-Süd steht im Duell bei Mitaufsteiger TSG Tübingen ein schwerer Gang bevor. Zumal die Kirchbierlinger mit personellen Problemen zu kämpfen haben und die Tübinger bis auf Torjäger Jonas Frey komplett sind. In der Vorrunde musste sich der SSV Süd mit einem 3:3 gegen die Unistädter begnügen.

Michael Bochtler, der Trainer des SSV Ehingen-Süd, will von alledem nichts wissen. Sein Appell ist unmissverständlich: „Egal, wer auf dem Platz steht, wir müssen den Abstiegskampf annehmen.“ Alles Jammern helfe nichts, auch wenn personell nicht alles zum Besten gestellt sei. „Die Elf, die auf dem Platz steht, muss sich zerreißen“, betont er. Definitiv nicht dabei sein werden Stefan Hess, Daniel Maier und Danjel Sutalo. Fraglich sind die Einsätze von Kapitän Michael Turkalj, Philipp Schleker, Timo Barwan und Filip Sapina. Sie sind zum Teil krank, angeschlagen oder konnten diese Woche nur reduziert trainieren. Coach Bochtler hofft, dass sich bis zum heutigen Samstag der ein oder andere noch für die Partie des 19. Spieltages zurückmeldet.

So gut wie keine Personal-Probleme hat die TSG Tübingen. Trainer Michael Frick und dessen Co-Trainer Goran Divljak haben bis auf Torjäger Jonas Frey (bisher 12 Treffer) alle Mann an Bord. Aber, die Neckarstädter haben den Ausfall durch eine Rotation gut kompensieren können. Luca Alfonzo, Lars Lack oder Adil Iggoute können im TSG-Angriff in die Presche springen. Auch wenn Tübingen komplett ist und als Überraschungsteam der Liga schlechthin eingestuft wird, warnt das Trainer-Gespann eindringlich vor den Gästen und davor, die Partie als Selbstläufer zu sehen und die Erwartungshaltung zu hoch zu schrauben. „Das ist das schwierigste Spiel der Saison“, sagte Co-Trainer Divljak der Südwest Presse. Von alleine werde nichts laufen. Trotz aller Tiefstapelei bleibt der Gastgeber auf dem Tübinger Kunstrasen der große Favorit, dem der SSV Ehingen-Süd jedoch ein Bein stellen will. Am vergangenen Wochenende feierten die Tübinger einen 1:0-Sieg in Essingen, während Ehingen-Süd sich daheim beim torlosen Remis gegen Neckarrems schwer getan hat.

Für die Konkurrenten der Kirchbierlinger dürfte es ähnlich schwer werden. Schlusslicht Schwäbisch Hall muss bei Calcio Leinfelden-Echterdingen ran; die Filderstädter stecken ebenfalls im Kampf um den Klassenerhalt. Der Mitaufsteiger TSG Öhringen trifft auf Normannia Gmünd und der mit Öhringen punktgleiche VfL Pfullingen muss zum FC Wangen ins Allgäu. Neuling Rutesheim gastiert in Sindelfingen und kann mit einem Auswärtssieg zum Gastgeber aufschließen.

An der Tabellenspitze kommt es zum Top-Spiel, wenn Liga-Primus und Aufsteiger SF Dorfmerkingen auf den Absteiger und Tabellendritten FSV Hollenbach trifft. Der Tabellenzweite Ilshofen geht als Favorit in die Begegnung mit dem TSV Essingen. Anpfiff in Tübingen: 15 Uhr.