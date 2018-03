Frauenfußball Schwere Aufgabe zu Hause

mgl

Die Aufgabe für den SV Granheim in der Fußball-Verbandsliga könnte kaum schwerer sein. Denn nach nur einem Punkt aus zwei Partien nach der Winterpause empfängt das Team von Trainer Steffen Kemedinger den Tabellenführer Spvgg Stuttgart-Ost. Dabei ist die Entwicklung der spielstarken Mannschaft aus der Landeshauptstadt ziemlich beeindruckend. In den letzten drei Spielzeiten kämpfte Stuttgart-Ost stets gegen den Klassenerhalt. Dieses Jahr steht die Spvgg an der Spitze. Verantwortlich ist vor allem deren starke Defensive. Neun Gegentore sind Liga-Bestwert. Granheim erzielte bislang lediglich zehn Treffer. Nicht nur mental wird es also sehr schwer.

In der Landesliga empfängt der Vorletzte VfL Munderkingen den Sechsten SV Eglofs. Über weite Teile des Spiels war es beim 2:2 in Sulmetingen zuletzt eine gute Partie vonseiten des VfL. Das gibt Hoffnung. Dass der kommende Gegner aus dem Allgäu in der Defensive verwundbar ist, zeigte sich bei der jüngsten 2:8-Niederlage. In der kommenden Partie kann VfL-Trainer Christian Zittrell wieder auf seine Spielführerin Verena Schrode zurückgreifen, die zuletzt ihr Comeback nach mehr als einem halben Jahr Verletzungspause gab.

Die SG Griesingen musste lange auf ihren Start in der Regio­nenliga warten. Zu Hause erwartet das Team von Trainer Alexander Knapp am Sonntag den TV Derendingen II. Aber auch die Oberliga-Reserve hat nach der Winterpause noch kein Spiel bestritten. So wissen beide nur schwer, auf welchem Leistungsniveau sie stehen. Während die Gäste Punkte für den Ligaverbleib brauchen, will Griesingen mit

einem Erfolg die Abstiegssorgen vorerst ad acta legen.

Altheim braucht Steigerung

Einiges besser machen will die SG Altheim im Heimspiel gegen den FC Römerstein. Die Niederlage gegen Verfolger SV Lautertal passte Trainer Gerhard Kottmann und seinem Team so überhaupt nicht in den Kram. In einer gleichwertigen Partie waren es individuelle Fehler, die zu den Gegentoren führten. So steht die SGA nun unter Zugzwang, um nicht den zweiten Relegationsplatz zu verlassen. Das offensivstarke Römerstein überzeugte dagegen mit einem 2:2 gegen Spitzenreiter Bad Saulgau.

Auch in der Bezirksliga geht es wieder los. Zumindest für die SG Öpfingen, die im Heimspiel im Donaustadion die SGM Fulgenstadt erwartet. Zur Hälfte der Saison ist Öpfingen den Erwartungen noch um einiges hinterher, hofft aber gut aus den Startlöchern zu kommen. Die Gäste aus Fulgenstadt sind einige Plätze weiter oben in der Tabelle und stellen eine hohe Hürde dar.