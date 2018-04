Fußball Schon ein halbes Jahr ohne Sieg

mgl/swp

Noch zehn Spiele in den nächsten sieben Wochen hat der FV Schelklingen-Hausen in der Bezirksliga zu absolvieren. Genügend Zeit für die Mannschaft von Trainer Jens Kannemann, um den Abstieg zu verhindern. Doch mittlerweile fielen die Schelklinger auf den vorletzten Tabellenplatz zurück. Der letzte Sieg ist schon ein halbes Jahr her und offensiv läuft es im zweiten Bezirksliga-Jahr alles andere als rund. Gegen den direkten Konkurrent SV Bad Buchau gab es am Wochenende eine 0:4-Pleite, wodurch der am FVSH vorbei zog in der Tabelle.

Aber auch an der Einstellung und an der Defensive mangelt es derzeit. 18 Gegentore aus den letzten sechs Partien sind schlicht zu viele, wenn man sich aus dem Negativtrend befreien will. Heute (18.30 Uhr) geht es zur SG Altheim, die den Klassenerhalt zwar faktisch noch nicht sicher hat, jedoch mit 31 Punkten im gesicherten Mittelfeld steht. Denn mit dieser Punktzahl stieg in den vergangenen 15 Jahren noch kein Team aus der Bezirksliga ab. „Wir wollen bis zum Ende natürlich alles geben und so viele Spiele wie möglich gewinnen“, erklärte Altheims Trainer Joachim Oliveira.

Auch im Derby wollen die Gastgeber weiter punkten. Die schwankenden Leistungen in den letzten drei Partien bereiteten Oliveira zwar etwas Kopfschmerzen, er kann aber langsam auf die Rückkehr einiger verletzter Spieler zählen. „Die Spieler, die lange gefehlt haben, wollen wir langsam heran führen, damit wir wieder eine starke Mannschaft haben und unser Spiel durchziehen können“, sagte der Altheimer Trainer.

Die TSG Rottenacker steht trotz einer Durststrecke von sechs Partien ohne Erfolg weiterhin auf Platz sechs. Die Sieglos-Serie soll nun enden, denn mit Serien kennt man sich bei der TSG aus. In den vergangenen Spielzeiten waren es wie diesmal entweder positive oder negative Serien, die abwechselnd die Saison prägten. Aus Sicht der Mannschaft von Trainer Timm Walter ist man derzeit aber weit weg von den gefährdeten Plätzen. Beim FV Altshausen am heutigen Donnerstag soll nun endlich der Knoten platzen. „Wie in der Hinrunde braucht unsere Mannschaft wohl ein Spiel, um sich den Frust von der Seele zu schießen“, hofft TSG-Pressewart Uwe Schneider. Der kommende Gegner böte sich dafür an, ging Altshausen doch am vergangenen Wochenende mit 0:8 beim Überraschungsteam SF Hundersingen unter.

In der Kreisliga A ist heute Abend (18.30 Uhr) das Spitzentrio am Werk: Die SF Kirchen haben den zweitplatzierten SV Betzenweiler zu Gast, die auf Rang drei stehende SG Öpfingen reist zum SV Oggelsbeuren. Spitzenreiter TSV Riedlingen tritt bei Ertingen/Binzwangen an.

In der Kreisliga B1 empfängt heute Abend (18.30 Uhr) der SV Granheim die SG Ersingen, in der Kreisliga B2 der SV Herbertshofen die TSG Rottenacker II, der SC Lauterach den SSV Emerkingen und der SV Unterstadion den SV Uttenweiler II.