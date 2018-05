Fußball-Kreisliga A Schöner Lohn in der Fastenzeit

Helen Weible

Zwar hat Türkgücü Ehingen gestern keinen Sieg gefeiert. Daheim unterlag der TSV der SG Griesingen mit 3:5 (2:3). Dennoch war die Stimmung gut beim Fußball-Kreisligisten. Denn nachdem auch Oggelsbeuren in Ringingen mit 1:4 (0:2) klar verlor, stand für Türkgücü fest, dass der Klassenerhalt perfekt war. „Wir müssen sicher nicht mehr in die Relegation“, sagte Abteilungsleiter Ferdi Mavis. Erfolgsfaktor für Griesingen waren die drei Tore von Peter Gobs. Er brachte seine Farben in Führung, erhöhte noch in der ersten Hälfte zum 3:1 und traf zum 5:3. Für Türkgücü war Tzafer Mustafa der Knipser. Er glich zum 1:1 aus und machte nach der Pause das 3:3. Doch am Ende profitierte Griesingen davon, keine Spieler in der Fastenzeit und den Referee auf ihrer Seite zu haben.

Einen verdienten Auswärtssieg im Duell der Tabellennachbarn feierten die SF Kirchen bei Schelk­lingen-Alb mit 3:0 (1:0). Tim Seebauer schoss die Gäste in Führung (39.). Niklas Schrode und nochmal Seebauer (71./74.) machten den Erfolg perfekt.

Der VfL Munderkingen erarbeitete sich beim sicheren Absteiger Pflummern-Friedingen am Ende ein 2:0. Die junge Mannschaft um Trainer Hartmut Pohl war zwar spielerisch das bessere Team, Pflummern verstand sich aber darin, hinten tief zu stehen; und eine Halbzeit lang war erst einmal dicht. Der VfL-Trainer hätte sich frühe Tore aus dem Spiel heraus gewünscht. Am Ende verwandelte Hossam Eldin Khalil einen Strafstoß zum 1:0 (61.), Lukas Ottenbreit gelang nach einem Eckstoß das 2:0 (66.). „Es ging um nichts und so wurde auch gekickt“, analysierte es VfL-Manager Felix Schelkle treffend. Im Samstagsspiel setzte sich die SGM Ertingen gegen Dürmentingen mit 2:1 durch und zieht damit den Hals aus der Abstiegssschlinge. Dürmentingen hingegen muss ernsthaft um den Ligaverbleib bangen.