Fußball-Landesliga Schlecker: Die drei Punkte sollten zuhause bleiben

Roland Flad

Wenn die Fußballer der TSG Ehingen die Landesliga halten wollen, dann muss am heutigen Samstag gegen den SV Mietingen ein Heimsieg her. „Das ist enorm wichtig“, sagte TSG-Trainer Roland Schlecker, „die drei Punkte sollten zuhause bleiben“. Die Ehinger wollen an die Form gegen Weingarten anknüpfen; wenngleich bei dem 2:1-Sieg am Ostermontag nicht alles glänzte, und sich die Ehinger besonders in der zweiten Halbzeit zu sehr in die Defensive haben drängen lassen. Das war ein ganz hartes Stück Arbeit gegen Weingarten.

Auch im Duell mit dem Mitaufsteiger aus dem Bezirk Riss dürfen sich alle Beteiligten auf eine heiße Schlacht einstellen. „Ich rechne mit einem sehr intensiven und kampfbetonten Spiel“, sagte Schlecker.

Geduldig vorgehen

Aus einer gesicherten Defensive will sich der Gastgeber Torchancen erarbeiten. Schlecker erwartet von seinen Mannen, dass sie dabei geduldig vorgehen. Was die personelle Situation der Ehinger betrifft, so gibt es nach wie vor einige offene Fragen. Wie weit sind Thomas Schubert und Jan Hadamitzky, um wieder eine Alternative darzustellen? Inzwischen hat zwar auch Marc Steudle das Training wieder aufgenommen, aber ob er schon für einen Einsatz in Frage kommt, bleibt abzuwarten. Sein Bruder Philipp Steudle ist beruflich noch verhindert. Roland Schlecker wollte darüber hinaus noch das Abschlusstraining am Freitagabend abwarten.

Fest steht, dass Matthias Soukup aus beruflichen Gründen fehlen wird und dass Daniel Post Rot-gesperrt bleibt; wie lange, ist noch nicht klar. Sicher ist auch, dass Paolo Soumpalas und Darius Giuliano verletzt ebenfalls ausfallen werden.

Mietingen auch nicht gesichert

Roland Schlecker und die Ehinger sind sich bewusst, dass auch Mietingen noch längst nicht gesichert ist und der Kampf um den Liga-Verbleib heute in die nächste Runde geht. Das Hinspiel verlor die TSG Ehingen 0:3; da saßen mit Soumpalas und Walter Becker gerade mal zwei Mann auf der Ehinger Ersatzbank.

Das Gästeteam von Trainer Reiner Voltenauer verfügt mit Robin Ertle und Christian Glaser nicht nur über zwei Topleute, die es in die jüngste Elf der Woche geschafft haben. Die Mietinger, derzeit Tabellen-Elfter mit 24 Punkten auf dem Konto, scheinen sich mit dem 4:1-Sieg gegen Weingarten wieder gefangen zu haben.

Info Anpfiff ist am heutigen Samstag um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Wenzelstein, das Stadion ist noch gesperrt.