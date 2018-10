Schiedsrichterwesen Schiris dringend gesucht

swp

„Die Schiedsrichter-Gruppe Ehingen braucht unbedingt Nachwuchs, um den Spielbetrieb weiter aufrecht zu erhalten“, sagt Obmann Josef „Bodde“ Rapp und appelliert an die Vereine, tatkräftig mitzuhelfen.

Am kommenden Montag (19.30 Uhr) lädt Rapp daher alle Vereinsvertreter zu einer Infoveranstaltung im Dettinger Sportheim ein. Hier wird dargestellt, welche Altersstruktur und welcher Leistungsstand bei der Schiedsrichter-Gruppe Ehingen herrscht. Vor allem aber soll gezielt Werbung für Neulinge gemacht werden, erklärt der Obmann weiter. Denn im Bereich der Jüngeren dünnt es stetig aus und wenn ältere Schiris in Rente gehen, müssen Junge nachrücken. Dieser Appell an die Vereine im Bezirk Donau ist an sich nichts Neues. Und prinzipiell besitzt jeder Fußball-Klub auch einen sogenannten Vereinsschiedsrichterbeauftragter (kurz: VSRB), der sich um die Qualität und die Anzahl der Unparteiischen zu kümmern hat. Doch auch die können keine neuen Referees herbeizaubern.

Ein reger Austausch sei deshalb wichtig, betont Bodde Rapp, denn nur so „meistert man die großen Aufgaben der SR-Erhaltung und SR-Gewinnung, insbesondere in der gegebenen Situation.“ Also: Vorbeikommen und informieren! Der nächste Neulingskurs startet voraussichtlich am 22. Januar.