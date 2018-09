Fußball-Kreisliga A Schelklinger Teams jagen Öpfingen

ph

Die SGM Daugendorf/Zwiefalten entpuppt sich mehr und mehr als Favoritenschreck in der Fußball-Kreisliga A. Der Aufsteiger bezwang am Donnerstagabend auswärts den SV Betzenweiler mit 3:2. Nach 1:2-Rückstand drehten die Gäste die Partie innerhalb von zwei Minuten durch Treffer von Tobias Lenz und Johannes Rueß.

Am Sonntag hat Tabellenführer SG Öpfingen spielfrei. Das ist die Chance für die Verfolger, etwas Boden gut zu machen und zum Primus aufzuschließen. Beide Schelklinger Teams, die im Verfolgerfeld auf Rang drei und vier liegen, konnten zuletzt punkten und wollen den Trend fortsetzen. Schelklingen/Alb reist zum TSV Rißtissen, der zuletzt von Öpfingen die Grenzen aufgezeigt bekommen hat. Schelklingen-Hausen hat Türkgücü Ehingen zu Gast, das nach turbulenten Tagen mit Trainerwechsel wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen möchte.

Der SV Ringingen gibt seine Visitenkarte bei den SF Donaurieden ab. Während der SVR am spielfreien Sonntag Kraft tanken konnte, mussten die Sportfreunde in Griesingen ran. Das 1:1 war bereits das vierte Unentschieden. Daher soll mit dem Heimvorteil der zweite Sieg her. Es wird auch das Duell der beiden Top-Torschützen Andreas Steinle (SFD/5 Tore) und Florian Stöferle (SVR/6).

Lange ist es her, dass die heimischen Zuschauer der SF Kirchen einen Heimsieg bejubeln konnten, nämlich am ersten Spieltag (16. August) gegen Dürmentingen. Nun kommt mit der SGM Ertingen/Binzwangen ein unangenehmer Gegner auf den Semmelbühl. Es stellt sich die Frage, ob die Fans weiter auf den zweiten Heimsieg warten müssen oder, ob die Elf um Kapitän Alexander Knittel mit einer Leistungssteigerung wieder Grund zum Feiern bietet. Oberdischingen möchte den Vorjahressieg (1:0) gegen Griesingen wiederholen. Die Gäste, die zuletzt leicht aufsteigende Form zeigten, dürften etwas dagegen haben. Munderkingen möchte in Dürmentingen punkten.