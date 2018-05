Fußball-Bezirksliga Schelklingen-Hausen trifft’s hart

mgl

Schon heute Abend geht es für die TSG Rottenacker im Bezirksliga-Duell zum FC Krauchenwies. Die Gäste können dabei ganz beruhigt die 50 Kilometer Anfahrt angehen. Es geht schließlich um nichts mehr, nur Platz vier bis acht ist noch möglich. „Unser Trainer Timm Walter will natürlich die beste Platzierung, die möglich ist, aber man merkt auch immer wieder, dass die Luft etwas heraus ist“, meinte TSG-Pressewart Uwe Schneider. Effektiv war die Offensive: 20 Treffer erzielte Rottenacker in den letzten sieben Partien, kassierte aber auch eben so viele Tore. Das ist aber vor allem auch den Umständen geschuldet, dass Trainer Walter nie dieselbe Elf auf den Platz schicken konnte. Im Endspurt will Rottenacker nochmal alles herausholen. Für den Gegner, Krauchenwies geht es dagegen noch um viel. Nur vier Punkte sind sie von einem Abstiegsplatz entfernt. Nach Jahrzehnten in Landes- und Bezirksliga wäre der erstmalige Gang eine Etage tiefer eine Schande.

Die SG Altheim tritt am morgigen Samstag beim FV Neufra an und will weiterhin Platz zwei in der Auswärtstabelle festigen. Mit großen Ambitionen sind die Neufraer gestartet, aber nicht mal Platz zwei ist noch drin. Der SG Altheim kam die nun knapp zweiwöchige Pause ganz gelegen.

Teams am Limit

Denn die Belastung durch die englische Woche zehrte am Personal des dünnen Kaders. Immer wieder musste Trainer Joachim Oliveira improvisieren und zuletzt stark angeschlagene Spieler ins kalte Wasser werfen. „Man merkt deutlich den Unterschied zur Kreisliga A. Dort konnte man immer wieder guten Gewissens rotieren, bei dieser Qualität ist so etwas kaum möglich“, erklärte er.

Die erste hohe Hürde im scheinbar aussichtslosen Restprogramm stellt für den FV Schelklingen-Hausen der Tabellenzweite SF Hundersingen dar. Mindestens fünf Punkte aus den letzten drei Spielen gilt es aufzuholen, um überhaupt noch die Relegation zu schaffen. Dass es für eins der auswärts schwächsten Teams der Liga noch zu den beiden Topmannschaften geht, macht es für die Schelklinger nicht leichter. Doch es gilt, alles zu geben und noch für eine Überraschung zu sorgen. „Mit den Verletzungsproblemen, die wir hatten und dem kleinen Kader ist es unglaublich schwer, die Punkte zu holen“, gab FV-Trainer Jens Kannemann zu. Zuletzt wurde das „Abstiegsendspiel“ beim FV Bad Saulgau mit 0:5 verloren. „Leider hat es keiner meiner Spieler geschafft, in dieser Partie zu seiner Form zu finden. Das war sehr ärgerlich“, bilanzierte er und hofft, dass sein Team mit ein wenig Selbstvertrauen an die Ostrach fährt, um dem starken Heimteam Paroli zu bieten.