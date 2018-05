Fußball-Kreisliga A Schaupp und Stoß nähren die Hoffnung

Werner Gallbronner

Die SG Öpfingen hat mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg gestern Abend gegen den SV Oberdischingen die Chance auf Relegationsplatz zwei in der Fußball-Kreisliga A1 gewahrt. Die Tore schossen Manuel Schaupp in der 37. Minute und Robin Stoß in der 54. Minute. Für Oberdischingen war es bereits die zweite Auswärtsniederlage binnen weniger Tage nach dem 1:3 in Riedlingen.

Der TSV Riedlingen hat in der Kreisliga A die Meisterschaft schon vor dem Aufeinandertreffen mit dem direkten Verfolger SV Betzenweiler klar gemacht – mit einem Sieg gegen den SV Oberdischingen am vergangenen Dienstag räumte er letzte Zweifel aus. So kann der neue Titelträger und Aufsteiger am Sonntag unbeschwert zum Zweitplatzierten reisen. Bei der SG Öpfingen hofft man, dass sich dort die Riedlinger trotz Meistersause konzentriert präsentieren und nicht unter Wert verkaufen. Schließlich bleibt die Hoffnung der drittplatzierten SGÖ auf Relegationsplatz zwei nur bei einer Niederlage Betzenweilers realistisch.

Der TSV Türkgücü Ehingen benötigt noch Punkte aus den letzten drei Saisonspielen, um auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt in der Aufstiegssaison auszuräumen. Er steht derzeit auf Rang elf, vier Zähler vor dem Relegationsplatz 13. Mit der SG Griesingen erwartet der TSV am Sonntag allerdings den derzeitigen Tabellenfünften. Die SGG kassierte in den vergangenen drei Spielen immer mindestens zwei Gegentreffer, zuletzt beim Erfolg in Munderkingen sogar drei. Torreich verliefen auch die vergangenen beiden Spiele von Türkgücü, das trotz zweier Remis (4:4, 2:2) sechs Gegentreffer kassierte. Ein für Zuschauer unterhaltsames Spiel ist also zu erwarten.

Weder nach vorne noch nach hinten müssen die Kontrahenten FC Schelklingen-Alb und SF Kirchen schauen. Alb, auf Rang vier stehend, will aber gegen die Sportfreunde seine gute Platzierung im Saisonendspurt verteidigen.

Der VfL Munderkingen kann gegen Schlusslicht SpVgg Pflummern etwas für sein Torverhältnis tun, die als Absteiger schon lange feststehende SpVgg hat in bisher 25 Spielen 156 Gegentore kassiert.

Klassenerhalt klar machen

Der SV Ringingen kann sich gegegen den SV Oggelsbeuren endgültig den Klassenerhalt sichern. Dazu würde Ringingen – fünf Zähler Vorsprung auf den Gegner, der auf dem Relegationsplatz steht – ein Unentschieden genügen, schließlich ist es für Oggelsbeuren schon das vorletzte Spiel der Punkterunde. Verlieren die Gäste, ist der Gang in die Zusatzspiele um den Klassenerhalt kaum mehr abzuwenden.

Schon am heutigen Samstag spielt die SGM Ertingen gegen den SV Dürmentingen. Auch in dieser Partie geht es für beide Mannschaften darum, ein Abrutschen auf den Relegationsplatz zu verhindern.