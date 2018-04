Fußball-Kreisliga B2 SC Lauterach überrascht Emerkingen

gal

Am Sonntag muss Kreisliga- B2-Schlusslicht VfL Munderkingen II zum SV Uttenweiler II, der mit einem Sieg weiter im Aufstiegsrennen bleiben will. Schließlich setzte es gestern im Spiel beim Tabellenvierten SV Unterstadion eine 0:1-Niederlage. Ulli Hymer hatte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung gebracht und in der zweiten Halbzeit mit einem Lattentreffer nach einem Freistoß aus 30 Metern die große Chance aufs 2:0. Mit Selbstvertrauen geht es am Sonntag gegen die SG Dettingen II.

Der SC Lauterach bezwang gestern den Tabellenzweiten SSV Emerkingen durch ein Tor von Wolfgang Vollmayer in der 86. Minute und hat damit dessen Titelhoffnungen einen Dämpfer verpasst. Es war erst die zweite Niederlage des SSV. Am Sonntag geht es gegen den SV Unlingen.

Tabellenprimus SGM Daugendorf/Zwiefalten empfängt die TSG Rottenacker II, die gestern beim SV Herbertshofen ein 1:1 holte. Daniel Surrey hatte Rottenacker nach einer halben Stunde in Führung gebracht, Christian Dolp glich in der 88. Minute aus. Dennoch dürften in Daugendorf die Rollen klar verteilt sein; Rottenacker hat aber nichts zu verlieren. Der SV Herbertshofen kann mit seinem nächsten Heimspiel gegen den SV Eintracht Seekirch zeigen, dass er es besser kann als gegen die TSG II.

Schon am Samstag muss der FC Marchtal bei der SGM Altheim/Andelfingen ran.