Fußball-Bezirksliga Rottenacker will Trendwende

Von Maurice Glienke

Mittlerweile steht die SG Altheim in der Bezirksliga auf Platz fünf der Tabelle. Und das Team von Trainer Joachim Oliveira überzeugte bisher. Zuletzt schlug die SGA auswärts Mitaufsteiger SF Hundersingen mit 2:1 und das obwohl deren Platz als unbezwingbare Festung galt. Trotz der immer wieder aufkommenden Personalprobleme – zuletzt verletzte sich Sandro Oliveira und musste früh vom Feld – kompensierte die Mannschaft diese Ausfälle. „Meine Jungs zeigen bisher eine super Entwicklung, aber das ist auch was wir wollen, sie ganz klar auf das nächste Level heben“, erklärte Oliveira.

Am Samstag beim Tabellennachbarn SV Sigmaringen erwartet die Altheimer eine ähnlich gute Mannschaft wie zuletzt. Dort gilt es, erneut in der Defensive sicher zu stehen. Denn das war zuletzt immer wieder das Erfolgsrezept des Tabellensechsten. Die gefährliche Offensive der Gastgeber um Daniel Deli und Julian Haberer machten schon so einigen Teams das Leben schwer. „Zwei Siege fehlen uns noch zum sicheren Klassenerhalt, die wollen wir so schnell wie möglich holen“, meint SGA-Coach Oliveira, der auch beim dritten Auswärtsspiel in Folge auf Konter setzen wird.

So recht scheint die TSG Rottenacker nicht in Tritt zu kommen. In der Rückrunde gab es erst vier Punkte. Nach drei Spielen in der Fremde soll nun die Trendwende her. Doch mit dem SV Uttenweiler kommt ein starker Gegner. Der Tabellendritte strebt den Wiederaufstieg an und zeigte sich auch im Bezirkspokal mit dem 2:0 über den SV Oberdischingen sehr souverän.

Fehlende Disziplin

Ganz anders dagegen lief es für Rottenacker zuletzt. Das Spiel in Bad Buchau wurde unnötig aus der Hand gegeben. „Der Mannschaft fehlt eine konstante Leistung über 90 Minuten. Daran gilt es zu arbeiten“, sagte TSG-Pressewart Uwe Schneider. In den letzten beiden Partien fiel das Team von Trainer Timm Walter durch fehlende Disziplin auf. Neben 13 Gelben Karten gab es Platzverweise für Jannik Sachpazidis und Tim Grözinger. „Es ist derzeit eine Kopfsache, die Spieler dürfen sich nicht so schnell aus dem Konzept bringen lassen“, so Schneider.

Der FV Schelklingen-Hausen holte nach der Winterpause erst zwei Punkte und gerät dadurch unter Zugzwang. Trotz zwei Partien weniger trennt Jens Kannemanns Team nur noch ein Zähler vom Abstiegsplatz. „Nach der Winterpause hatte ich auf fünf Punkte gehofft, das ist leider nicht der Fall. Also müssen wir umso härter dafür arbeiten“, erklärte der Trainer. Enorm wichtig ist das Duell beim SV Ebenweiler, der auf dem ersten direkten Abstiegsplatz steht. Zuletzt verloren beide deutlich gegen Spitzenreiter Mengen. Aber Ebenweiler holte sechs Punkte aus den letzten drei Partien.