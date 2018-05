Fußball-Kreisliga B Rißtissen strengt sich an für Heim

Maurice Glienke

In der Fußball-Kreisliga B1 geht es in den Endspurt. Der TSV Rißtissen will seinen zweiten Tabellenplatz verteidigen und mit dem zum Ende der Saison scheidenden Trainer Walter Heim die Relegation erreichen. Noch den Meistertitel zu holen, ist bei vier Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter aber nicht wahrscheinlich. Im Spiel gegen den SV Granheim muss dafür aber ein Erfolg her, um weiter die Hoffnung auf den Aufstieg leben zu lassen.

Die SG Dettingen musste den Blick von den Aufstiegsplätzen wenden, denn mit der 5:6-Niederlage beim Torfestival gegen den TSV Allmendingen zuletzt besteht keine Möglichkeit mehr auf die vorderen Ränge. Trotzdem will man sich bei der SGD mit einem Platz im vorderen Drittel verabschieden. Mit dem KSC Ehingen kommt jedoch ein unangenehmer Gegner nach Dettingen.

Tabellenführer SF Donaurieden ist nach drei Jahren in der Kreisliga B wieder auf dem Weg nach oben. Die starke Offensive und vor allem die sichere Defensive mit erst 17 Gegentoren sind die Garanten für den Höhenflug in dieser Spielzeit. Der kommende Gegner, TSG Ehingen II, will es den Sportfreunden aber nicht erlauben, schon vorzeitig den Titel feiern zu können. „Sie haben schon in anderen Spielen gezeigt, dass sie die großen Teams mächtig ärgern können“, sagte SFD-Pressewart Robin Kolleth.

Schmiechtal erwartet Ersingen

Nur noch minimale Chancen auf den zweiten Platz und damit die Relegation hat der FC Schmiechtal, der er es zum wiederholten Male in der Rückrunde verpasste, konstante leistungen abzuliefern. Ganz anders dagegen die SG Ersingen. Sie steht auf dem dritten Tabellenplatz mit nur einem Zähler Rückstand auf Nachbar TSV Rißtissen. Seit Spielertrainer Marco di Martino in der Winterpause das Kommando übernahm, gab es lediglich eine Niederlage – gegen Donaurieden. Einzig der schwache Saisonstart machte die Chance auf den direkten Aufstieg wohl zunichte.

Der TSV Allmendingen will gegen den zuletzt formstarken SSV Ehingen-Süd II seine Offensivpower ausspielen und sich weiterhin die kleine Möglichkeit auf den zweiten Tabellenplatz offen halten. Der SV Niederhofen geht als Favorit in die Partie gegen wohl stark ersatzgeschwächte Gäste des FV Schelklingen-Hausen II, die zuletzt aufgrund Personalmangels ihre Begegnungen absagen mussten. Und zuletzt: Im Kellerduell zwischen den beiden schwächsten Teams erwartet der BSV Ennahofen die SG Altheim II und hat die Möglichkeit auf den ersten Erfolg in dieser Runde.